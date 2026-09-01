В МИД Бельгии вызвали посла РФ на фоне инцидента с дроном в аэропорту

Бельгия вызвала посла РФ из-за инцидента с дроном в Лейпциге В МИД Бельгии вызвали посла РФ на фоне инцидента с дроном в аэропорту

Москва1 сен Вести.Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил о вызове посла Российской Федерации в связи с инцидентом с беспилотником, произошедшим в немецком аэропорту Лейпцига/Галле. Об этом он написал в социальной сети X.

В своем сообщении Прево подчеркнул, что Бельгия полностью поддерживает действия главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля в контексте произошедшего.

Я вызвал российского посла заявил бельгийский министр

5 августа сотрудник аэропорта Лейпцига/Галле обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Кроме того, грузовой самолет компании DHL столкнулся с неизвестным объектом — предположительно, дроном — над аэропортом. В произошедшем Берлин обвинил РФ.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине, обосновав это необходимостью укрепления безопасности Германии. Посольство России в Берлине назвало происходящее "наспех состряпанной провокацией, служащей целям киевского режима", и подчеркнуло, что Германии угрожают не "гибридные атаки" РФ, а политики, готовящие сценарий войны с Россией. Москва пообещала ответить на все антироссийские санкции ФРГ.