Российский посол отверг обвинения ФРГ как бездоказательные и абсурдные Посольство РФ в Германии: обвинения Берлина абсурдны и бездоказательны

Москва1 сен Вести.Посол России в Германии Сергей Нечаев, вызванный в МИД ФРГ, отверг обвинения Берлина в причастности российских госструктур к инциденту с беспилотником, начиненным взрывчаткой, в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа 2026 года. Об этом сообщили в посольстве РФ в Германии.

Посол России решительно отверг предъявленные Берлином обвинения как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу говорится в публикации посольства в MAX

Ранее Нечаева вызвали в МИД Германии, где ему выразили протест из-за якобы причастности российских госструктур к инциденту с попыткой использования начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.

Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало.

Позже сообщалось, что власти Германии совместно с Евросоюзом (ЕС) и НАТО готовят ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге.

1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.