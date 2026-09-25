Собянин: на подлете к Москве сбиты 10 украинских БПЛА

Силы ПВО нейтрализовали 10 украинских БПЛА, летевших к Москве Собянин: на подлете к Москве сбиты 10 украинских БПЛА

Москва25 сен Вести.Ночью 25 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее стало известно, что на территории Подмосковья введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Внуково.