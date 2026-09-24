Гросси пообещал изучить переданный ему Лавровым доклад о провокации в Буче Гросси: важно изучить переданный Лавровым доклад о провокации в Буче

Москва24 сен Вести.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал, что изучит переданный ему министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым доклад об украинской провокации в городе Буча. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ИС "Вести".

Министр иностранных дел передал мне этот документ. Я считаю, что очень важно изучать такие материалы. Это также необходимо для нашей миссии сказал он

Ранее Лавров назвал инсценировку массовых убийств мирных жителей в Буче самым циничным фарсом. Дипломат добавил, что в 2023 году киевский режим даже возвел мемориал, посвященный этой провокации, и водил туда генсека ООН Антониу Гутерриша. Впрочем, это не помогло генеральному секретарю вникнуть в суть проблемы, констатировал Лавров.