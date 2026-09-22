Лавров заявил, что генсек ООН путается в собственных показаниях по Буче Лавров обвинил Гутерриша в противоречивых заявлениях по Буче

Москва22 сен Вести.Москва не рассчитывает на содействие Секретариата ООН в вопросах, связанных с событиями в Буче. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на международном форуме "Диалог о фейках 4.0".

Лавров подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш давал противоречивые ответы относительно наличия у организации информации об именах погибших.

Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях. То заявляет, что данные о жертвах, об их именах, есть, но ими нельзя делиться, потому что какой-то там конфиденциальный характер они носят и есть какие-то внутренние правила Секретариата - нам их никто не предъявил, - то утверждает, что такой информации нет сказал он

Лавров также упомянул заявления о том, что сведения якобы не разглашаются по просьбе родственников погибших. При этом, по словам главы российского МИД, данные об этих родственниках Москве также не предоставлялись.

По его словам, Москва уже поняла, что не может рассчитывать на конструктивное содействие Секретариата Всемирной организации.

Ранее Лавров подчеркивал, что обращался к Гутерришу по вопросу о Буче как в публичном, так и в личном порядке. При этом российская сторона ни разу не получила четкого ответа на свой запрос.