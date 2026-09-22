Алимов: РФ не считает Гутерриша серьезным посредником по Украине

В МИД сообщили, что РФ не считает Гутерриша серьезным посредником по Украине Алимов: РФ не считает Гутерриша серьезным посредником по Украине

Москва22 сен Вести.Москва не считала и не считает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша серьезным посредником по Украине. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Александр Алимов.

Полномочия Гутерриша на посту генсека завершаются 31 декабря.

Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником подчеркнул Алимов

В Москве, как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, надеются, что новый генеральный секретарь ООН исправит "чудовищные ошибки", которые совершил Гутерриш.