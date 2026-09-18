Небензя рассказал, что не знает многих заместителей генсека ООН Небензя признался, что не знает имена как минимум 20 замов генсека ООН

Москва18 сен Вести.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову рассказал, что у генерального секретаря ООН более 30 заместителей, имена большинства из них российский постпред не знает.

Я даже не представлял, сколько в ООН заместителей генерального секретаря. Их 30 с лишним человек, это помимо спецпредставителей генерального секретаря, которые являются тоже замами генсека по позиции. Я не знаю по меньшей мере имен 20 из них, не знаю, чем они занимаются. Тут, конечно, широкое поле для маневров. Это, естественно, все, извините за непарламентское выражение, в кассу американской стороне, которые хотят рационализировать деятельность ООН сказал Небензя

Также постпред РФ подчеркнул, что сейчас в ООН правит "крикливое меньшинство", а "старая Европа" на самом деле поддерживает доверительные отношения с Россией в кулуарах организации.

Второй срок Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН завершится в конце 2026 года. На эту позицию претендуют семь кандидатов - из Аргентины, Гайаны, Коста-Рики, Сенегала, Уганды, Чили и Эквадора.