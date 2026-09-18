Небензя: новый генсек ООН не должен быть у кого-то в кармане, в том числе у РФ Небензя объяснил, каким должен быть новый генсек ООН

Москва18 сен Вести.Новый генеральный секретарь ООН должен обладать высокой компетенцией, беспристрастностью, ни от кого не зависеть. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, процесс идет медленно, сложно сейчас давать оценку фаворитам. Небензя подчеркнул, что голосования на так называемых "индикативных строполах" не дают представления о реальном раскладе.

Потому что ты можешь быть лидером этой "бесцветной гонки", получить 14 голосов, например, даже 15. Хотя 15 - это уже пропуск, можно сказать. Но тут все равно определяется рекомендациями Совета Безопасности, когда ты получаешь большинство голосов, включая всех пятерых членов СБ на так называемом "цветном голосовании". Хорошо бы избрать и Генерального секретаря, который бы понимал роль, как главного административного лица этой организации, человека, который должен обладать в соответствии со статьей 100 Устава ООН высочайшей компетенцией, беспристрастностью и прочими качествами, которыми должен обладать международный чиновник. Это не должен быть человек, который будет в кармане у кого-либо, включая Россию. Он должен быть объективным, он должен служить всем странам-членам пояснил Небензя

Ранее стало известно, что кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт рассказала, что готова в случае избрания напрямую вести диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта.