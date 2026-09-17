Москва17 сенВести.Кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт рассказала, что готова в случае избрания напрямую вести диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта.
В борьбе за пост нового генсека ООН сейчас лидирует представитель Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт. Во втором неофициальном голосовании членов Совета Безопасности ее кандидатуру поддержали восемь из 15 стран, ближайших соперников — кандидата от Коста-Рики Ребеку Гринспан и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси — по семь.
Я готова напрямую связываться с представителями властей — будь то на Украине, в России или в случае любого другого конфликта — с одной целью: содействовать достижению мирасказала Родригес-Биркетт РИА Новости
По ее словам, генеральный секретарь ООН должен выступать нейтральным посредником и не только разговаривать со всеми сторонами конфликта, но и стремиться не допустить его возникновения.
Второй срок и последний срок Антониу Гутерриша во главе организации завершится в конце 2026 года.
Каролин Родригес-Биркетт (1973 г. р.) - выпускница факультета делового администрирования Университета Реджайны (Канада). Работала в Межамериканском банке развития, где координировала проекты для индейцев. В 2001 году назначена министром по делам индейцев в правительстве Гайаны, в 2008 году - министром иностранных дел.
В 2017 году она была назначена директором представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Женеве. С 2020 года - постоянный представитель Гайаны при ООН.