Кандидат в генсеки ООН готова к прямому диалогу с Россией и Украиной

Кандидат в генсеки ООН - о решении конфликта на Украине Кандидат в генсеки ООН готова к прямому диалогу с Россией и Украиной

Москва17 сен Вести.Кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт рассказала, что готова в случае избрания напрямую вести диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта.

В борьбе за пост нового генсека ООН​​​ сейчас лидирует представитель Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт. Во втором неофициальном голосовании членов Совета Безопасности ее кандидатуру поддержали восемь из 15 стран, ближайших соперников — кандидата от Коста-Рики Ребеку Гринспан и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси — по семь.

Я готова напрямую связываться с представителями властей — будь то на Украине, в России или в случае любого другого конфликта — с одной целью: содействовать достижению мира сказала Родригес-Биркетт РИА Новости

По ее словам, генеральный секретарь ООН должен выступать нейтральным посредником и не только разговаривать со всеми сторонами конфликта, но и стремиться не допустить его возникновения.

Второй срок и последний срок Антониу Гутерриша во главе организации завершится в конце 2026 года.

Каролин Родригес-Биркетт (1973 г. р.) - выпускница факультета делового администрирования Университета Реджайны (Канада). Работала в Межамериканском банке развития, где координировала проекты для индейцев. В 2001 году назначена министром по делам индейцев в правительстве Гайаны, в 2008 году - министром иностранных дел.

В 2017 году она была назначена директором представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Женеве. С 2020 года - постоянный представитель Гайаны при ООН.