Кандидат в генсеки ООН предложила договориться о неприсоединении Украины к НАТО

Кандидат в генсеки ООН Баки предложила решить вопрос с Украиной и НАТО Кандидат в генсеки ООН предложила договориться о неприсоединении Украины к НАТО

Москва21 авг Вести.Кандидат на пост Генерального секретаря ООН, бывший посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки предложила договориться о неприсоединении Украины к НАТО в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Запись речи Баки размещена на сайте ООН.

Думаю, была договоренность о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом, верно? Хорошо, давайте договоримся об этом заявила Баки

Кроме того, кандидат в Генсеки ООН подчеркнула свою нейтральную позицию по украинскому конфликту.

Между тем в прошлом 75-летняя Баки занимала пост министра промышленности Эквадора, должности консула Эквадора в Бейруте и Бостоне, должности посла Эквадора в Вашингтоне и Париже.

Нынешний Генсек ООН Антониу Гутерриш покинет свой пост 31 декабря 2026 года.