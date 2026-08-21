Москва21 авгВести.Кандидат на пост генерального секретаря ООН, экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки призналась в теплых чувствах, которые она испытывает по отношению к России.
Соответствующее заявление она сделала в сессионном зале ООН, видеозапись выступления дипломата опубликована на сайте всемирной организации.
Россия – это место, которое, как я думаю, я посещала уже неоднократно, я знаю и люблю эту страну. У вас удивительная культурасказала Баки
Она упомянула, что три года посвятила изучению русского языка.
Ранее Баки высказалась в поддержку переговоров между Россией и Украиной. Дипломат также заявила о нейтральной позиции по отношению к украинскому конфликту, отметив, что хотела бы выслушать представителей обеих сторон.