Кандидат в генсеки ООН Баки рассказала об изучении русского языка и любви к РФ

Претендующая на пост генсека ООН дипломат Эквадора призналась в любви к России Кандидат в генсеки ООН Баки рассказала об изучении русского языка и любви к РФ

Москва21 авг Вести.Кандидат на пост генерального секретаря ООН, экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки призналась в теплых чувствах, которые она испытывает по отношению к России.

Соответствующее заявление она сделала в сессионном зале ООН, видеозапись выступления дипломата опубликована на сайте всемирной организации.

Россия – это место, которое, как я думаю, я посещала уже неоднократно, я знаю и люблю эту страну. У вас удивительная культура сказала Баки

Она упомянула, что три года посвятила изучению русского языка.

Ранее Баки высказалась в поддержку переговоров между Россией и Украиной. Дипломат также заявила о нейтральной позиции по отношению к украинскому конфликту, отметив, что хотела бы выслушать представителей обеих сторон.