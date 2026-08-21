Небензя назвал условие увеличения числа претендентов на пост генсека ООН Небензя не исключил появления новых претендентов на пост генсека ООН

Москва21 авг Вести.Россия не исключает возможности появления новых кандидатов на должность генерального секретаря ООН, если уже заявившиеся на этот пост претенденты не смогут получить достаточной поддержки.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Будут ли другие кандидаты? Я не исключаю этого, если – я сейчас просто предполагаю – возникнет тупиковая ситуация с кандидатами, которых мы сегодня рассматриваем. Если никто из них не пройдет, то, думаю, мы можем увидеть (выдвижение – прим. ред.) других кандидатов цитирует дипломата ТАСС

Небензя добавил, что последним к настоящему времени кандидатом, предложенным на эту должность, стала бывший посол Эквадора во Франции и США Ивонн Баки. Ее кандидатуру выдвинуло на минувшей неделе Королевство Тонга.

Среди других претендентов на пост генсека ООН: генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и экс-постоянный представитель Уганды при ООН Олара Отунну.

30 июля Совет Безопасности ООН провел первый раунд предварительного голосования по кандидатурам на пост следующего генерального секретаря. Окончательное решение будет принято Генеральной Ассамблеей ООН, которая в соответствии с Уставом назначает главу организации.

Полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша, который занимает эту должность с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года.