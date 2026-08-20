В МИД РФ рассчитывают, что новый генсек ООН исправит ошибки Гутерриша Захарова: РФ ждет от нового главы ООН исправления "чудовищных ошибок" Гутерриша

Москва20 авг Вести.В Москве надеются, что новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) исправит "чудовищные ошибки", которые совершил нынешний глава организации Антониу Гутерриш. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы рассчитываем, что будущий глава секретариата (ООН - ред.) проведет основательную работу по исправлению чудовищных ошибок Антониу Гутерриша, его так называемой команды, в результате которых ООН погрузилась действительно в кризис сказала Захарова в ходе брифинга

Дипломат подчеркнула, что на сегодняшний день всерьез назрела необходимость встряски для бюрократии ООН.

Захарова добавила, что ООН способна выполнять роль эффективного координатора международных усилий по урегулированию глобальных проблем, но только при наличии скоординированной работы постоянных членов Совета Безопасности.

На данный момент на пост генсека претендуют семь человек: гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), бывший президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, бывший министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и бывший постпред Уганды при ООН Олара Отунну.