МИД: новому генсеку ООН нужно учитывать интересы не только "золотого миллиарда" Лавров призвал будущего генсека ООН учитывать интересы всего мирового сообщества

Москва26 сен Вести.Россия рассчитывает, что новый генеральный секретарь ООН будет представлять интересы всего международного сообщества. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр отметил, что Москва видит вполне достойных кандидатов на пост нового генсека ООН. Также Россия ожидает, что новый лидер организации будет соблюдать предусмотренные Уставом ООН принципы беспристрастности и равноудаленности.

Рассчитываем, что новый генеральный секретарь будет все-таки представлять интересы всего человечества, а не только золотого миллиарда, и будет соответствовать всем утвержденным в уставе ООН критериям, включая беспристрастность, непредвзятость и выполнение функций главного административного лица организации сказал Лавров

Он подчеркнул, что команда нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша, полномочия которого истекают 31 декабря, продвигает предвзятость и двойные стандарты, а также работает в интересах группы западных стран.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что в Совбезе ООН нет согласия по поводу кандидатуры преемника. По его словам, у всех претендентов достаточно высокий антирейтинг.