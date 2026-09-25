МИД РФ: Совбезу ООН нужна координация для консенсуса по кандидату в генсеки

МИД России заявил об отсутствии в Совбезе ООН консенсуса по кандидатам в генсеки МИД РФ: Совбезу ООН нужна координация для консенсуса по кандидату в генсеки

Москва25 сен Вести.Антирейтинг у всех претендентов на пост генерального секретаря ООН достаточно высокий, среди членов Совета Безопасности всемирной организации нет консенсуса по поводу приемлемой кандидатуры, заявил "Известиям" заместитель главы МИД России Александр Алимов.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года​​​.

По ним (результатам голосования – прим. ред.) наглядно видно: пока членам СБ (Совета Безопасности – прим. ред.) не удается нащупать консенсус по тому или иному соискателю, у всех претендентов достаточно высокий антирейтинг сказал Алимов

По его словам, слабые претенденты, которые не могут собрать в свою поддержку достаточного количества голосов, уже "зашатались".

Во избежание тупика вокруг данной ситуации, между членами Совета Безопасности ООН, прежде всего, "пятеркой" постоянных членов этого органа, необходима тесная координация, подчеркнул замминистра.

Будущий генсек должен быть эффективным администратором, обладать надлежащей компетенцией и иметь за плечами обширный дипломатический опыт, добавил Алимов.

Российская сторона ожидает от преемника Гутерриша восстановления условий для "здорового" межправительственного диалога, в частности, улучшения работы по связанным с Украиной вопросам, заключил собеседник газеты.

На пост генсека претендуют, генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и бывшая посол этой страны в США Ивонн Баки, экс-глава МИД Уганды Олара Отунну, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-министр иностранных дел Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт.

Последняя, в частности, заявила, что ООН должна быть готова помочь в организации выборов на Украине при получении соответствующего запроса.