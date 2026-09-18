Кандидат в генсеки ООН заявила о готовности помочь Украине провести выборы Дипломат Родригес-Биркетт: ООН должна быть готова помочь Украине с выборами

Москва18 сен Вести.Организация Объединенных Наций должна быть готова оказать помощь в организации выборов на Украине при получении соответствующего запроса.

Об этом РИА Новости заявила гайанский политик и дипломат, кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт.

ООН должна быть готова, если такой запрос поступит. Он может касаться не только наблюдения за выборами, но и помощи стране в их подготовке. Я видела, насколько ООН может быть полезной в этом отношении сказала бывший министр иностранных дел Гайаны

Дипломат, которая с 2020 года занимает пост постоянного представителя Гайаны при ООН, подчеркнула, что решение о приглашении международных наблюдателей остается за страной, которая проводит выборы.

Родригес-Биркетт получила поддержку восьми из 15 стран во втором неофициальном голосовании членов Совета Безопасности ООН по кандидатуре нового генерального секретаря всемирной организации. Второй срок Антониу Гутерриша на этом посту завершится в конце 2026 года.

Ближайшие конкуренты Родригес-Биркетт — Ребека Гринспан из Коста-Рики и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — получили по семь голосов каждый.

Неофициальные голосования позволяют членам Совбеза оценить уровень поддержки кандидатов перед выдвижением единого претендента.

Ранее французский политик Флориан Филиппо высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает конфликт с Россией ради того, чтобы оттягивать проведение выборов и как можно дольше оставаться у власти на Украине.