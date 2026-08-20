Москва20 авгВести.Необходимо сохранять нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту, заявила кандидат на пост генерального секретаря ООН, экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки.
Я должна быть нейтральной, мне надо слушать обе сторонысказала она в ходе интерактивного диалога в ООН
Баки также высказала убеждение, что для окончательного урегулирования конфликта обеим сторонам придется пойти на взаимные шаги навстречу.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Москве надеются, что будущий генсек ООН исправит чудовищные ошибки, которые совершил нынешний глава организации Антониу Гутерреш.