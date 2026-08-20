Кандидат на пост генсека ООН заявила о нейтральности по конфликту на Украине

Кандидат на пост генсека ООН заявила о нейтральной позиции по Украине Кандидат на пост генсека ООН заявила о нейтральности по конфликту на Украине

Москва20 авг Вести.Необходимо сохранять нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту, заявила кандидат на пост генерального секретаря ООН, экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки.

Я должна быть нейтральной, мне надо слушать обе стороны сказала она в ходе интерактивного диалога в ООН

Баки также высказала убеждение, что для окончательного урегулирования конфликта обеим сторонам придется пойти на взаимные шаги навстречу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Москве надеются, что будущий генсек ООН исправит чудовищные ошибки, которые совершил нынешний глава организации Антониу Гутерреш.