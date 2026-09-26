Москва26 сенВести.Среди кандидатов на пост генерального секретаря ООН есть люди, которые достойны этой должности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.
Среди критериев, которыми должен обладать новый генсек, дипломат выделил способность не занимать одну определенную сторону при расколе членов ООН, непредвзятость и сбалансированность в действиях.
Есть люди, которые этим критериям соответствуютсказал Лавров
Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что в Совбезе ООН нет консенсуса по поводу кандидата на пост генсека ООН. По его словам, слабые претенденты, не способные получить достаточную поддержку, уже "зашатались".