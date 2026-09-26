Лавров: среди кандидатов в генсеки ООН есть люди, достойные этого поста

Среди кандидатов в генсеки ООН есть подходящие люди, заявил Лавров Лавров: среди кандидатов в генсеки ООН есть люди, достойные этого поста

Москва26 сен Вести.Среди кандидатов на пост генерального секретаря ООН есть люди, которые достойны этой должности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Среди критериев, которыми должен обладать новый генсек, дипломат выделил способность не занимать одну определенную сторону при расколе членов ООН, непредвзятость и сбалансированность в действиях.

Есть люди, которые этим критериям соответствуют сказал Лавров

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что в Совбезе ООН нет консенсуса по поводу кандидата на пост генсека ООН. По его словам, слабые претенденты, не способные получить достаточную поддержку, уже "зашатались".