Небензя: страны "старой Европы" признают, что правит крикливое меньшинство Небензя: "старая Европа" доверительно общается с Россией в кулуарах ООН

Москва18 сен Вести.Страны "старой Европы" в кулуарах ООН поддерживают доверительные отношения с Россией. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Страны "старой Европы", те из них, кто по-прежнему с нами, в кулуарах поддерживают доверительные отношения. Они нам говорят откровенно, что, конечно, бал в Евросоюзе сейчас правит вот это вот крикливое меньшинство отметил Небензя

Ранее стало известно, что в МИД РФ сомневаются, что Совбез ООН когда-либо расследует провокацию в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.