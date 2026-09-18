Небензя посмеялся над словами главы МИД Польши о войне с Россией и ее поражении Небензя: слова Сикорского о войне с РФ выражают настроение политэлиты Европы

Москва18 сен Вести.Заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о войне с Россией и ее поражение смешны, но они выражают настроение политической элиты Европы. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он выразил надежду на то, что Европа одумается. Однако рассчитывать на это пока не приходится.

Они готовятся к войне с Россией в 2030 году. Немножко неадекватный в тот момент министр иностранных дел Польши рассказывает о том, что если Россия решится на войну с Польшей, России долго не продержаться. Вот это, конечно, смешно. Но, тем не менее, это настроение современной европейской политической элиты, которую невозможно сбрасывать со счетов отметил Василий Небензя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала заявление главы польского внешнеполитического ведомства, как русофобию головного мозга.