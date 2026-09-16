Эксперт - о воинственных заявлениях Польши: сказки и фантазии Эксперт Кнутов: наивно думать, что Польша может выиграть войну с помощью авиации

Москва16 сен Вести.Заявления главы МИД Польши о том, что она может без участия США победить в войне с Россией — больная фантазия. Об этом в беседе с MK.RU рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Несколько дней назад министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о превосходстве Польши над Россией и о том, что военно-воздушные силы европейской части НАТО смогут даже без участия США уничтожить половину нефтеперерабатывающих заводов России быстрее, чем Украина.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, подобные заявления носят провокационный характер:

Красивая сказка и фантазия. Польские политики, похоже, даже не понимают, что сегодня способы ведения боевых действий меняются каждые три месяца и в силу этого авиация, которую сейчас имеет Польша, очень уязвима сказал Юрий Кнутов

Он отметил: наивно думать, что можно выиграть войну с помощью авиации, это подтвердил конфликт Ирана и США.

В результате пока Иран держит США от себя на большой дистанции и те ничего не могут с этим сделать. Это достаточно серьезный аргумент, который говорит о том, что подходы вчерашнего дня могут привести только к трагедии подчеркнул эксперт

Если поляки решатся применять свою армию против России, считает Юрий Кнутов, это станет для Польши и, может быть, и для всего мира, трагедией, так как послужит стартом к третьей мировой войне.