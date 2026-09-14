Журавлев: для взятия Варшавы российской армии хватило бы двух бригад

В Госдуме ответили на заявление Сикорского о победе над Россией Журавлев: для взятия Варшавы российской армии хватило бы двух бригад

Москва14 сен Вести.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для гипотетического взятия Варшавы российской армии было бы достаточно двух бригад. Так депутат прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной победе Варшавы в случае прямого конфликта с Россией.

Журавлев назвал заявления польского министра бахвальством.

История, очевидно, их ничему не учит, и косплеящий Гитлера министр Сикорский бахвалится тем, как он победит русских, если наконец-то перестанет себя сдерживать заявил Life.ru парламентарий

По словам Журавлева, в случае возможного обострения реакция Варшавы могла бы отличаться от воинственной риторики главы польского МИД. Он также предположил, что польские власти могли бы обратиться за помощью к союзникам по НАТО.

Вряд ли кто-то всерьез сомневается и в том, что для взятия Варшавы хватило бы двух наших бригад сказал депутат

Ранее Сикорский заявил, что Польша якобы смогла бы "довольно быстро" победить Россию в случае прямого столкновения. Свой прогноз он связал с превосходством НАТО в авиации и высокоточном вооружении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти заявления "русофобией головного мозга".