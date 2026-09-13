Захарова назвала русофобией головного мозга слова Сикорского о победе над РФ

"Русофобия головного мозга": в МИД ответили на слова Сикорского о победе над РФ Захарова назвала русофобией головного мозга слова Сикорского о победе над РФ

Москва13 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на слова главы Минобороны Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией. Заявление министра она охарактеризовала как русофобию головного мозга.

Сикорский выразил уверенность в том, что Польша сумела бы быстро победить Россию в случае вооруженного конфликта​​​.

Русофобия головного мозга написала в ответ на это Захарова

Ранее польский министр призвал НАТО провести учения возле Калининградской области. По мнению Сикорского, маневры должны носить подчеркнуто агрессивный характер и создавать для руководства РФ неопределенность относительно дальнейших действий альянса.