Москва13 сенВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на слова главы Минобороны Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией. Заявление министра она охарактеризовала как русофобию головного мозга.
Сикорский выразил уверенность в том, что Польша сумела бы быстро победить Россию в случае вооруженного конфликта.
Русофобия головного мозганаписала в ответ на это Захарова
Ранее польский министр призвал НАТО провести учения возле Калининградской области. По мнению Сикорского, маневры должны носить подчеркнуто агрессивный характер и создавать для руководства РФ неопределенность относительно дальнейших действий альянса.