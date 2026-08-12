Захарова усомнилась в наличии души у президента Польши Захарова: Навроцкого нельзя считать человеком за оправданием им нацизма

Москва12 авг Вести.Президента Польши Кароля Навроцкого нельзя считать человеком, поскольку он оправдывает нацизм. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Таким образом дипломат прокомментировала слова польского лидера про "москалей".

Вот так вылезла эта самая нацистская сущность... Навроцкого за душу считать нельзя, а таких, кто оправдывает нацизм, а таких, которые оправдывают коллаборационистов Третьего рейха, их тоже нельзя считать за души человеческие сказала Захарова

Ранее Навроцкий заявил, что Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой, поскольку считает это своим стратегическим интересом. По его словам, Польша помогает там, "где бьют москаля", даже если не принимает участия в конфликте.