Москва12 авгВести.Президента Польши Кароля Навроцкого нельзя считать человеком, поскольку он оправдывает нацизм. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Таким образом дипломат прокомментировала слова польского лидера про "москалей".
Вот так вылезла эта самая нацистская сущность... Навроцкого за душу считать нельзя, а таких, кто оправдывает нацизм, а таких, которые оправдывают коллаборационистов Третьего рейха, их тоже нельзя считать за души человеческиесказала Захарова
Ранее Навроцкий заявил, что Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой, поскольку считает это своим стратегическим интересом. По его словам, Польша помогает там, "где бьют москаля", даже если не принимает участия в конфликте.