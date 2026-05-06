Захарова о словах Сикорского для пролета Фицо: звучит как саморазоблачение

Захарова прокомментировала условие Польши для пролета Фицо в Москву Захарова о словах Сикорского для пролета Фицо: звучит как саморазоблачение

Москва6 мая Вести.Слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об условиях для пропуска самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву звучат как саморазоблачение. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В беседе с РИА Новости дипломат отметила, что провокаторы-реваншисты толкают Европу к обрыву.

Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение - провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву сказала Захарова

Она добавила, что Сикорский действует не в интересах Польши и ее народа, а в интересах своей жены Энн Эпплбаум, которая, по словам Захаровой, является "ярой американской ультралибералкой".

Сикорские-Эпплбаум потом снимутся и уедут на свою родину, которой Польша не является. А полякам будет предложено снова разгребать европейские завалы резюмировала дипломат

Ранее Сикорский заявил, что Варшава готова пропустить самолет Фицо в Россию, если глава словацкого правительства разблокирует помощь Украине.