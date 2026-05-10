Захарова: без Дня Победы в Европе остались бы только концлагеря

Захарова: Европа самоорганизуется в концлагерь, сколько ее ни спасай

Москва10 мая Вести.Европа из любого положения самоорганизуется в концлагерь, сколько ее ни спасай, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал провести разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который выбрал празднование Дня Победы в России вместо празднования Дня Европы. Но никакого праздника в Европе в наши дни без победы советского народа в прошлом не было бы, указала Захарова.

Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами. Хотя сколько их [Европу] ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь приводит ТАСС слова Захаровой

Фицо прибыл в Москву на празднование Дня Победы.