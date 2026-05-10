Москва10 маяВести.Европа из любого положения самоорганизуется в концлагерь, сколько ее ни спасай, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал провести разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который выбрал празднование Дня Победы в России вместо празднования Дня Европы. Но никакого праздника в Европе в наши дни без победы советского народа в прошлом не было бы, указала Захарова.
Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами. Хотя сколько их [Европу] ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерьприводит ТАСС слова Захаровой
Фицо прибыл в Москву на празднование Дня Победы.