Захарова: российские дипломаты в Европе готовы к провокациям на День Победы Захарова предупредила о возможных провокациях против дипломатов РФ 9 мая

Москва6 мая Вести.Российские дипломаты готовы к провокациям, с которыми могут столкнуться в странах Европы 9 мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что государства, где аккредитованы российские дипломаты, должны обеспечить их личную безопасность согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Мы к провокациям готовы каждый день, потому что они практически каждый день то тут, то там происходят. Мы их видели разные, мы готовы к ним морально, мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы отметила Захарова

Ранее она заявила, что нацисты всегда отчаянно сопротивляются Дню Победы.

Между тем зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев назвал День Победы главным государственным праздником России.