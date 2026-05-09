Москва9 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала День Победы нравственным камертоном, по которому можно сверять морально-этические и ценностные ориентиры.

В эфире одного из федеральных каналов дипломат отметила, что 9 Мая — это священный и объединяющий праздник независимо от того, есть ли в семье фронтовики или человек узнает о войне из книг.

Я считаю, что это вообще камертон того, как человек относится к 9 Мая, к Дню Победы, вне зависимости от того, где он живет, в каком регионе, в каком городе, в какой стране, какой эпохе принадлежит, какому поколению, были у него фронтовики в семье или не были сказала она

Захарова подчеркнула, что вывод из тех событий может быть только один: победители были героями, которые освободили мир и дали будущим поколениям возможность просто жить, а не в том скотском состоянии, которое предполагал Третий рейх.

