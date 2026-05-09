Захарова раскрыла, почему организации в мире стали меньше говорить о терроризме

Москва9 мая Вести.Тема борьбы с терроризмом исчезла с международных площадок неслучайно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы.

По ее словам, Запад перешел к прямой поддержке, финансированию и сотрудничеству с террористическим киевским режимом.

Никто не бьет в набат, никто не посвящает этому конференции, круглые столы или какие-то саммиты специализированные, темы как бы нет. А почему? Наверное, потому что они начали переходить и теперь перешли к прямой поддержке терроризма сказала дипломат

Захарова обратила внимание, что еще несколько лет назад тема международного терроризма часто поднималась в выступлениях западных политиков и ООН. Сейчас же, отметила она, этой темы в повестке практически нет, хотя террористических угроз стало только больше.

По словам Захаровой, Запад всегда был вовлечен в эту сферу, поскольку за международными террористическими формированиями, как правило, стояли западные спецслужбы. Так, напомнила дипломат, Усама бен Ладен заполучил влияние в том числе из-за действий спецслужб США.

Ранее в обновленной американской стратегии по борьбе с терроризмом подчеркивалось, что Европа рискует стать финансовым, логистическим и вербовочным центром для террористов.