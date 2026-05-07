Москва7 мая Вести.В 90-е годы праздник 9 мая и память о победе предков стала единственным сохраняющим фактором для России. Такое мнение ИС "Вести" озвучил советник Первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

Он отметил, что именно из-за этой роли 9 мая праздник становится целью пропаганды врагов России.

Этот день помог нашу страну в девяностые сохранить. Это единственное, что у нас оставалось в девяностые, что у нас не смогли отобрать. Вера в это, в наших предков, в эту победу - она оставалась последней, объединяющей всех. Вот именно поэтому по 9 мая лупят все наши враги в своих странах