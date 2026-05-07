Москва7 мая Вести.В Лондоне уже давно разработана стратегия "патриотического майдана" в России. Об этом ИС "Вести" рассказал советник Первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

Он подчеркнул, что стратегия Лондона заключается в "краже" победы у России.

Мы знаем, кто на той стороне сидит и дровишки подкидывает вот в это разжигание "нетерпеливого" огня. Это не мы. Это не наши заблудшие коллеги. Это те, кто давно уже объявил стратегию "патриотического майдана" в России. Это Лондон, это Ми-6. Они эту стратегию уже прописали. Они знают, что [президент России Владимир] Путин победит. Их стратегия – украсть у Путина победу. Как? Да очень просто. Путин победил, а мы устроим "патриотический майдан" в Москве. Эти "патриоты" скажут: "Это не победа"