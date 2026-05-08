Москва8 мая Вести.В рамках акции "Улицы героев" волонтеры раздают прохожим в Москве конвертики с рассказами о подвигах красноармейцев, именами которых названы столичные улицы. Об этом ИС "Вести" сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, мало, кто из жителей знает о памятных улицах города.

Мы с вами живем в городе, [в котором] очень много улиц, названы именами героев, больше 150 улиц, площадей, проспектов, а мы ничего об этом не знаем. И вот как раз третий год подряд наши ребята-волонтеры такие конвертики раздают на улицах, где рассказывается именно, какой подвиг совершил тот человек, которым именем названа эта улица рассказала Драгунова

Ранее советник Первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что праздник 9 мая и память о Победе в Великой Отечественной войне стала единственным сохраняющим фактором для России в 1990-е годы. По его мнению, именно поэтому праздник становится целью пропаганды врагов России.