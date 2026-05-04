Собянин: в память о Героях Советского Союза установим мемориальные доски

В Москве установят 5 мемориальных досок в честь Героев Советского Союза Собянин: в память о Героях Советского Союза установим мемориальные доски

Москва4 мая Вести.В Москве в память о пяти Героях Советского Союза будут установлены мемориальные доски. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что три из них увековечат имена героев Великой Отечественной войны.

В память о наших Героях Советского Союза установим мемориальные доски написал он в MAX

На улице Девятая Рота, 2к2 установят доску в честь Сергея Решетова, на ул. Космонавтов, 12 – в честь Ладо Давыдова, а на Большом Афанасьевском переулке, 25 – в честь Василия Решетникова.

Также на Вспольном переулке, 16с2 доску посвятят Сергею Денисову, а на Садовнической улице, 25 – Валерию Востротину.