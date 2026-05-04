Москва4 маяВести.В Москве в память о пяти Героях Советского Союза будут установлены мемориальные доски. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что три из них увековечат имена героев Великой Отечественной войны.
В память о наших Героях Советского Союза установим мемориальные доскинаписал он в MAX
На улице Девятая Рота, 2к2 установят доску в честь Сергея Решетова, на ул. Космонавтов, 12 – в честь Ладо Давыдова, а на Большом Афанасьевском переулке, 25 – в честь Василия Решетникова.
Также на Вспольном переулке, 16с2 доску посвятят Сергею Денисову, а на Садовнической улице, 25 – Валерию Востротину.