Москва9 мая Вести.В мемориальном комплексе "Роща Пятисот" в Ленинградской области открылся памятник, посвященный участникам специальной военной операции. Об этом в MAX рассказала пресс-служба правительства Ленинградской области.

Монумент изображает современных военнослужащих с автоматами и квадрокоптерами как символ использования новых технологий в ходе боевых действий.

С тыльной стороны мемориала нанесут имена погибших, а рядом разместят кьюар-код для перехода на специальную веб-страницу с информацией о каждом из них. говорится в сообщении

Открыл памятник губернатор Александр Дрозденко. Скоро рядом с монументом, изготовленным московской мастерской "ЛЕВША", появятся скамейки и флагштоки.