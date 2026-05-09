В сквере Победы Алушты открыли памятник героям СВО Памятник героям спецоперации появился в Алуште

Москва9 мая Вести.В Алуште 9 мая состоялось торжественное открытие памятника участникам специальной военной операции (СВО), сообщает ГТРК "Таврида".

Монумент расположен в сквере Победы.

Это встреча лицом к лицу героев-освободителей Великой Отечественной войны и воинов, проявивших мужество в ходе специальной военной операции. Напротив величественного памятника Воину-освободителю теперь стоит памятник нашим современным героям отметила глава администрации города Галина Огнева

Кроме того, на Аллее Славы появились новые именами 17 воинов-алуштинцев, погибших при исполнении служебного долга в ходе СВО.