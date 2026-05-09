В Севастополе выложили из свечей Орден Великой Отечественной войны в 100 кв. м

Москва9 мая Вести.Студенты, "Волонтеры Победы" и члены Международного клуба дружбы выложили из свечей картину размером в 100 кв. м, на которой изображен Орден Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере МАХ.

Из свечей молодежь Севастополя выложила особенную картину размером 100 квадратных метров — Орден Великой Отечественной войны. Он был учрежден в 1942 году и стал олицетворением отваги и самоотверженности советского народа, сражавшихся за нашу свободу написал глава города федерального значения

Он также рассказал, что акция проведена как напоминание о подвиге воинов, тех, кто отдал самое дорогое, чтобы подарить нам мирное небо над головой.