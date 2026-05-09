В Симферополе открыли обновленную кованую карту с 89 миниатюрами мемориалов РФ В Крыму презентовали новую кованую карту, посвященную памятникам ВОВ

Москва9 мая Вести.В центре Симферополя прошла торжественная церемония открытия обновленного арт-объекта – кованой карты с 89 миниатюрами памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ГТРК "Таврида".

Монумент выполнен из бронзы.

Кованую карту России в Симферополе дополнили 89 миниатюрами, посвященными мемориалам и памятника ВОВ говорится в публикации канала

Вместе с этим теперь карта содержит интерактивную подсветку и информационные вывески. На них есть QR-коды, после сканирования которых предлагается познакомиться с историей памятных мест российских регионов.

Отмечается, что объект реставрировали более 30 мастеров из различных регионов РФ.