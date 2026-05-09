Москва9 маяВести.В центре Симферополя прошла торжественная церемония открытия обновленного арт-объекта – кованой карты с 89 миниатюрами памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ГТРК "Таврида".
Монумент выполнен из бронзы.
Вместе с этим теперь карта содержит интерактивную подсветку и информационные вывески. На них есть QR-коды, после сканирования которых предлагается познакомиться с историей памятных мест российских регионов.
Отмечается, что объект реставрировали более 30 мастеров из различных регионов РФ.