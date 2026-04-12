Москва12 апр Вести.В Крыму перезахоронили останки 29 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГСУ СК России по республике и Севастополю.

Церемония прошла у Братской могилы советских воинов 1941–1944 годов.

В селе Новопокровка Кировского района Республики Крым состоялась торжественная церемония перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Останки 29 солдат были обнаружены в 2025 году в ходе поисковых экспедиций в районе Синицынского сельского поселения силами отряда "Ак-Монай". В годы войны там шли ожесточенные бои, в которых участвовала 320 дивизия.

Из 29 человек удалось установить личности двоих воинов. Ими оказались Каменев Иван Тимофеевич 1909 года рождения и Литвинов Афанасий Иванович 1910 года рождения.