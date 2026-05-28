Москва28 мая Вести.Перспектива переброски военных баз США в Польшу неприемлема, это обернулось бы усилением военной напряженности в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Неприемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингента из менее, как мы предполагаем, благонадежных в более благонадежные в трактовке США страны Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польшу сказала она

По словам дипломата, подобные действия американской стороны не только неизбежно привели бы к принятию "необходимых для обеспечения безопасности РФ военно-технических мер", но и обернулись "качественной эскалацией военной напряженности на всем европейском пространстве".

Захарова подчеркнула, что отвод сил США, базирующихся в странах Европы, "представлял бы собой рациональный, оправданный и давно назревший шаг на пути к частичной стабилизации, предельно накаленной и разбалансированной именно по вине натовцев, военно-политической ситуации в Западной Европе".

Однако в интерпретации Вашингтона, насколько можно судить по этим заявлениям, декларируемые планы реконфигурации напрямую увязаны с фактором благонадежности, а точнее степенью готовности тех или иных европейских сателлитов США следовать по навязываемому им пути максимальной дозагрузки за свой счет американского ВПК заказами в интересах милитаризации этих стран и их подготовки к сценарию военного сдерживания России и других стратегических союзников Запада указала она

Захарова заключила, что в случае подтверждения такой информации поводов для удовлетворения нет, поскольку это неизбежно приведет к углублению "многомерного противостояния с нашей страной блока западных государств, с недавних времен усиленно готовящих свои общества буквально к суицидальному для себя вооруженному конфликту".

Ранее стало известно, что в Варшаве считают частичный вывод американских войск с территории Польши предательством. Как пишет газета Politico, сокращение военного контингента США вызвало у польских чиновников замешательство, разочарование и неподдельную тревогу, которые привели к большому психологическому и политическому шоку.