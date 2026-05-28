Захарова: отвод военных сил США из ЕС был бы рациональным и оправданным шагом

Захарова: отвод военных США из Европы был бы рациональным и оправданным шагом Захарова: отвод военных сил США из ЕС был бы рациональным и оправданным шагом

Москва28 мая Вести.Отвод военных сил США из европейских стран был бы рациональным и давно назревшим шагом для стабилизации ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, американские военные находятся в Европе на протяжении десятилетий, первоначально появившись под предлогом советской, а затем "не менее вымышленной российской угрозы".

Отвод американских вооруженных сил… представлял бы собой рациональный, оправданный и давно назревший шаг подчеркнула она

По словам Захаровой, это был бы шаг на пути "частичной стабилизации" ситуации в Западной Европе, которая предельно накалена по вине НАТО.

Ранее генерал ВВС США, командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Вашингтон намерен вывести из европейских стран порядка 5000 военнослужащих.