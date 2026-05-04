Москва4 маяВести.Решение США о выводе из Германии 5 тысяч американских военных стало сюрпризом для Европейского союза, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Она прибыла на саммит Европейского политического сообщества в Ереване.
Это решение США стало для нас полным сюрпризомсказала Каллас, слова которой приводит ТАСС
Дипломат подчеркнула, что это только повышает важность укрепление европейской составляющей в НАТО.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла писало, что США выведут 5 тысяч американских военных из ФРГ. Как отмечалось в материале, вывод войск США завершится в течение 6-12 месяцев.