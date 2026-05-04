Каллас: решение США вывести из ФРГ 5 тысяч военных стало сюрпризом для ЕС

Каллас назвала сюрпризом для ЕС решение США о выводе военных из ФРГ Каллас: решение США вывести из ФРГ 5 тысяч военных стало сюрпризом для ЕС

Москва4 мая Вести.Решение США о выводе из Германии 5 тысяч американских военных стало сюрпризом для Европейского союза, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Она прибыла на саммит Европейского политического сообщества в Ереване.

Это решение США стало для нас полным сюрпризом сказала Каллас, слова которой приводит ТАСС

Дипломат подчеркнула, что это только повышает важность укрепление европейской составляющей в НАТО.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла писало, что США выведут 5 тысяч американских военных из ФРГ. Как отмечалось в материале, вывод войск США завершится в течение 6-12 месяцев.