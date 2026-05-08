Москва8 маяВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп к настоящему моменту не принял решение о выводе войск США с территории Европы. Об этом журналистам заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Он подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе остается именно за американским лидером.
Его команда и такие люди, как я, и другие предложат ему возможные варианты, но несомненно, он должен будет принять это решение. Пока он его не принялсказал Рубио
Ранее Трамп заявил, что может сократить американское военное присутствие в Италии, Испании и Германии. По некоторым данным, около 80 тысяч военнослужащих США в настоящее время расположены в Европе.
Также журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер сообщала, что США выведут около пяти тысяч военных из Германии.