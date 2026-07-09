Трамп заявил, что не принял окончательного решения по выводу войск США из Европы

Трамп сообщил, что не принял финального решения по выводу войск США из Европы Трамп заявил, что не принял окончательного решения по выводу войск США из Европы

Москва9 июл Вести.Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по поводу возможного дополнительного вывода американских войск из Европы.

Об этом американский лидер рассказал, беседуя с журналистами на борту своего самолета. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Я еще не принял окончательного решения сказал Трамп

Он также добавил, что в вопросе вывода войск многое будет зависеть от развития ситуации вокруг Гренландии и Ирана

Глава Белого дома накануне выразил недовольство работой НАТО из-за Гренландии и Исламской Республики, выступая на саммите альянса в Анкаре.