Москва9 июлВести.Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по поводу возможного дополнительного вывода американских войск из Европы.
Об этом американский лидер рассказал, беседуя с журналистами на борту своего самолета. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.
Я еще не принял окончательного решениясказал Трамп
Он также добавил, что в вопросе вывода войск многое будет зависеть от развития ситуации вокруг Гренландии и Ирана
Глава Белого дома накануне выразил недовольство работой НАТО из-за Гренландии и Исламской Республики, выступая на саммите альянса в Анкаре.