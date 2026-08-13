Захарова: у президента Польши Навроцкого и его клевретов нет души

"У них души точно нет": Захарова высказалась о Навроцком и его приверженцах Захарова: у президента Польши Навроцкого и его клевретов нет души

Москва13 авг Вести.У президента Польши Кароля Навроцкого и его приверженцев нет души, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ее возмутило, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вместо осуждения или комментирования нацистских высказываний Навроцкого в адрес России заявил, что Польша обладает в два раза большим ВВП на душу населения, чем РФ.

Даже по меркам Сикорского это невообразимо глупо: предъявляют за аморальность, а приводят аргумент "зато у нас каша слаще"… Да, в Польше ВВП на душу населения выше, причем еще выше, чем говорит Навроцкий, потому что его лично и его клевретов из этих расчетов можно вычесть. У них души точно нет написала Захарова в Telegram

Ранее Навроцкий заявил, что Польша продолжит поддерживать киевский режим в украинском конфликте, поскольку для нее в этом есть стратегический интерес. По его словам, Варшава помогает там, "где бьют москаля", даже если не принимает прямого участия в конфликте.

В ответ Захарова заявила, что Навроцого нельзя считать человеком, поскольку он оправдывает нацизм.