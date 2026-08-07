Навроцкий: там, где бьют москаля, Польша оказывает помощь Навроцкий выступил с расистским заявлением в отношении русских

Москва7 авг Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава намерена и дальше оказывать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой, поскольку считает это своим стратегических интересов. Об этом сообщает портал Clash Report.

Заявление польского лидера прозвучало в ходе митинга по случаю первой годовщины его президентства.

Там, где бьют москаля, там помогает Польша, даже если не принимает участия в войне. В этом заключается стратегический интерес Варшавы сказал Навроцкий

Вместе с тем президент Польши подчеркнул, что Варшава не приемлет бандеровскую идеологию и не допустит появления ее символики на польской земле.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша готова сражаться с Россией как с помощью НАТО, так и без него.