Москва16 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заочно нахамил польскому президенту Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, Зеленский в ходе церемонии вручения специально подчеркнул, что у главы ЕК никто не отнимет ее орден. По мнению польского депутата, глава киевского режима сказал это из-за обиды на Навроцкого.

Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого, ... который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан. Как видите, его это задело написала Зайончковская-Герник

Депутат также задалась вопросом, закончится ли "отвратительная серия антипольских действий" со стороны киевского режима.

Ранее Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Европы за поддержку стратегического курса Киева на членство в Европейском союзе, а также вклад в "усиление устойчивости Украины".

В июне сообщалось, что Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла.