Политолог Яцек прокомментировал встречу Зеленского и Навроцкого в Анкаре Яцек: для Навроцкого было бы некультурным отказать Зеленскому во встрече

Москва9 июл Вести.В напряженных отношениях Киева и Варшавы пока ничего не поменялось, несмотря на встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" общественный деятель объединения "Польша-Восток", политолог Александр Яцек.

Ранее между Польшей и Украиной разгорелся конфликт из-за героизации Киевом Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Яцек отметил: с Зеленским встречались все лидеры, присутствовавшие на саммите НАТО в Турции.

В Анкаре встречались с Зеленским все главы, присутствующие там на этой встрече, и, конечно, было бы некультурным в такой обстановке, чтобы польский президент Навроцкий отказал в такой встрече - тем более, что украинская сторона пыталась подойти к нему и такую встречу устроить. Но самое важное — итог этой встречи. И тот же Навроцкий сказал, что на этой встрече не удалось решить исторических вопросов, что для него абсолютно принципиальные вопросы, касающиеся УПА и символики УПА, вообще не подлежат обсуждению, и что с бандеровским флагом Украине дороги в Евросоюз нет подчеркнул политолог

По словам Яцека, хотя встреча Навроцкого и Зеленского и состоялась, в их отношениях пока ничего не изменилось.

Подтверждением этому пусть будет то, что президентский самолет [Зеленского], у которого постоянное базирование в Кракове, все-таки стартовал из Кишинева и вчера вернулся в Кишинев. Так что до сих пор Зеленский как-то боком объезжает Польшу сказал Яцек

При этом, по мнению политолога, на государственном уровне Польша пока будет продолжать поддержку Украины.

Но то, что она снижается, показывает хотя бы то, что премьер-министр указал, что за последние годы стоимость этой помощи упала почти в 10 раз и что, в принципе, полякам уже нечего сильно передавать Украине по вооружению. Конечно, Польша, в отличие от других соседей Украины - Словакии, Чехии, Венгрии, - поддерживает финансовую помощь [Киеву]. Но поскольку в самой Польше уже начались реальные проблемы с финансированием здравоохранения, начались проблемы с экономикой, кажется, что вопрос о финансовой помощи Украине тоже станет сейчас одним из главных, учитывая то, что начинается предвыборная гонка. У нас уже в следующем году парламентские выборы сказал Яцек

Ранее эксперт по Восточной и Центральной Европе Российского совета по международным делам (РСМД) Ксения Смертина заявила ИС "Вести", что Польша проявила геополитическое лицемерие в вопросе о неонацизме на Украине.