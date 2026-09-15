Москва15 сен Вести.Несмотря на громкие заявления НАТО о своем авиационном превосходстве, реальная боеготовность европейских армий низка, они не способны противостоять стремительно растущему технологическому и количественному преимуществу России в дроновой войне, системах ПВО и новейших вооружениях.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его мнению, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, заявляя, что Польша смогла бы "довольно быстро" победить Россию в случае прямого столкновения, не учитывает ряд критических факторов. В частности, игнорируются данные о низкой (около 50%) боеготовности ВВС Европы, дефиците пилотов и логистических трудностях на восточном фланге. Кроме того, он подчеркивает, что у Североатлантического альянса отсутствует эффективная стратегия противодействия стремительному развитию российских беспилотных технологий.

Что у вас взлетит? Где у вас такое количество летчиков, чтобы обеспечить одномоментный взлет этой техники? А как вы будете перебрасывать к Восточному театру боевых действий? Где будете размещать? Где самолеты-заправщики? Миллионы вопросов, но самое главное, они не отвечают на вопрос о современной дроновой войне, когда Россия показывает просто колоссальный рост возможностей, технологий, количественных показателей, вы как это будете останавливать? задается вопросами военный эксперт

Он напомнил, что Россия уже продемонстрировала возможности своих ПВО, сбив самолет на дистанции более 220 км, что заставляет использовать F-16 лишь как платформы для запуска ракет издалека.

То есть, это говорит о том, что близко подлетать страшно, поэтому F-16 и другие самолеты на территории Украины используются как платформы для пуска ракет "воздух-воздух", чтобы сбивать, условно говоря, реактивные герани или какие-то другие скоростные средства, которые нельзя перехватить рассказал Клинцевич

В то же время Россия планомерно наносит удары по пограничным пунктам пропуска (с Молдавией, Польшей) и связанной с ними инфраструктуре, включая АЗС. Это усложняет логистику, в том числе доставку дронов из Европы, так как разрушить и долго восстанавливать таможенные пункты сложнее, чем железнодорожные пути. Поэтому европейские эксперты обеспокоены ростом производства российских дронов (например, "Гераней", выпуск которых вырос на 700% за месяц), что подтверждает эффективность новых производственных корпусов. Быстрый цикл "разработка — внедрение на фронте" также вызывает опасения. Вдобавок, на военных выставках Россия демонстрирует боеприпасы нового поколения для Су-57, которые по характеристикам опережают западные аналоги, разработанные десятилетия назад.

В июле месяце было 350, в августе уже 2800 - [это] 700% роста. Так что эти новые корпуса, которые в ОЭЗ "Алабуге" (Елабужский район Татарстана) появились не просто так, там молодые ребята креативят, причем цикл введения новых изобретений сразу же улетает на фронт. Придумали, реализовали, пошло на фронт, отработали новый. Такой скоростной цикл многих пугает. Более того, военные эксперты, когда посмотрели нашу военную выставку самолета СУ-57 пятого поколения, они увидели линейку боеприпасов совершенно нового уровня, которую прошли, испытали на поле боя ... Во-первых, он визуально выглядит просто как космическое произведение искусства. Во-вторых, там характеристики заложены на самом деле действительно опережающие на поколение все, что сейчас есть у европейцев-американцев с их ракетами, которые разрабатывались в начале восьмидесятых годов, и с девяностых их запустили. Это то, чем, кстати, Сикорский так гордится и пытается их на самолетах F-35 запускать, аж целых восемь штук у него есть в запасе. Но в этой ситуации мы понимаем прекрасно, что Зеленский будет готовить террористические акты заявил Клинцевич

Ранее сообщалось, что новые российские реактивные беспилотные летательные аппараты "Герань-4" и "Герань-5" поменяли ход боевых действий в небе в украинском конфликте. "Герань-5" развивает скорость до 600 км/ч и способна поражать цели на расстоянии до 1000 км с помощью боеголовки массой 90 кг. По своей конструкции аппарат приближен к крылатой ракете. Модернизированные версии дрона оснащаются тепловизионными камерами, системами наведения на базе искусственного интеллекта, а также модемами и антеннами для защиты от радиоэлектронных помех.