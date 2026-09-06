Аналитик Берн: в Евросоюзе растет отчаяние на фоне успехов России в зоне СВО

Аналитик заявил об отчаянии ЕС перед неминуемой победой России Аналитик Берн: в Евросоюзе растет отчаяние на фоне успехов России в зоне СВО

Москва6 сен Вести.Европейские политики, осознавая неизбежность победы России в украинском конфликте, начинают действовать в состоянии отчаяния и утратили способность к рациональным решениям. Такое мнение в эфире шведского телеканала SwebbTV выразил аналитик Ларс Берн, комментируя недавние обвинения в адрес Москвы по инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

Разумеется, это провокация, призванная разжечь военные настроения. Европейские политики неразумны и полностью потеряли самообладание заявил эксперт

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения всё больше складывается в пользу России, что заставляет чиновников в Брюсселе и национальных столицах прибегать к необдуманным шагам, пытаясь переломить ход событий.

В Кремле уже категорически отвергли беспочвенные обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что подобные обвинения "по большому счету являются началом настоящей войны".