Мирошник заявил, что РФ пытаются обвинить в том, к чему она не причастна Мирошник: РФ пытаются обвинить в событиях, к которым она не имеет отношения

Москва4 сен Вести.Германия бездоказательно обвинила РФ в инциденте с дроном в Лейпциге. Мы наблюдаем попытку эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Происходит попытка эскалации, попытка обвинить нас в тех событиях, к которым мы не имеем ни малейшего отношения. Идет опробование медийных, публичных ресурсов, как бы обвинить Россию в том, к чему она не имеет ни малейшего отношения отметил он

Мирошник напомнил, что ранее на международных площадках были сделаны заявления о прилетах украинских дронов, однако после инцидента в Лейпциге об этих случаях Европа предпочла забыть.

Тут же от этого все отмахнулись, замели под ковер. И тут же уже начинается тренировка с использованием министра иностранных дел Германии, который говорит, мол, мы уже во всем разобрались, и это только русские, никто другой не мог, конечно же, отправить дрон на аэропорт Лейпцига. У них логика в голове очень простая - мы можем все, что угодно, а вам закон. И то только тот, на который мы укажем. Подобные заявления демонстрируют подходы, которые слабо можно назвать адекватными заметил дипломат

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев назвал провокацией действия немецких властей в отношении Москвы.